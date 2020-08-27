رياضة | الأهلي يحسم مصير 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، جلسة خاصة مع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، لحسم مصير 11 لاعبًا، معارين خارج القلعة الحمراء.

واستقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رنيه فايلر، على عودة الثلاثي عمار حمدي المعار لطلائع الجيش، وأكرم توفيق المعار لفريق الجونة، ومحمد عبد المنعم المعار لسموحة، بنهاية الموسم.

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ويتبقى 11 لاعبًا معارين خارج الأهلي، لم يتم حسم مصيرهم من قِبل المدرب السويسري، حيث تسعى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم مصيرهم بشكل كامل.

وتضم قائمة اللاعبين المعارين الـ11 كلا من: ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي (سموحة)، وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي (الجونة)، وعمرو جمال وأحمد علاء (طلائع الجيش)، وحسين السيد (الصفاقسي التونسي)، ومحمد شريف (إنبي)، المغربي وليد أزارو الذي انتهت إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

وتستمع لجنة التخطيط لرؤية فايلر المدير الفني في ملف المعارين، ومدى حاجة الفريق لجهودهم في المستقبل، وذلك عن طريق مد إعارتهم مرة أخرى أو بيعهم بشكل نهائي.