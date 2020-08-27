رياضة | جيرالدو يتلقى انتقادات حادة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يتلقى انتقادات حادة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الانجولي جيرالدو دا كوستا جناح فريق الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" جيرالدو فشل في إثبات ذاته حتى الآن، وبالمقارنة مع محترفي الزمالك فأن الأفضلية للاعبي الأبيض".

وأضاف:" جيرالدو يحتاج إلى أن يتحدث مع رينيه فايلر ويطالبه بإثبات نفسه خاصة مع عودة وليد آزارو، فيما يحاول آليو بادجي الظهور بشكل طيب ويجتهد ويسعى ولكن لازال الجمهور ينتظر مستوى أفضل".

وواصل:" علي معلول يقدم مستوى جيد، ومحمود وحيد يحتاج إلى فرصة أكبر في المواجهات القادمة".