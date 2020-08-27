رياضة | تعرف على الموعد النهائي لمباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على الموعد النهائي لمباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موعد مباراتي الفريق أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في نصف نهائي، حيث أكد أمير على موعد مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي ستقام في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

وعند تأهل الزمالك إلى النهائي الافريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.

والجدير بالذكر أن الزمالك توج بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي، ويسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا وضمان تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للأندية.