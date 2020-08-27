رياضة | خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، اقترب من الانتقال للسيتي بعد قرار الرحيل عن نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير أن ميسي قد اتفق مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى ملعب الاتحاد بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ الإنجليزية، وإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية، وقناة ‘‘تي واي سي‘‘ الأرجنتينية، فإن خورخي، والد ليونيل ميسي، موجود بالفعل في مدينة مانشستر لمناقشة شروط نقل نجله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

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ويملك النجم الأرجنتيني بند مع نادي برشلونة يسمح له بالخروج بشكل مجاني عن الكامب نو، في نهاية الموسم الجاري، لكن المادي الكتالوني قد أقر أن الموقف التعاقدي لميسي الذي يسمح له بالرحيل ينتهي في 30 يوليو الماضي.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني في كامب نو في صيف عام 2021, بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ما سوف يعقد امال السيتي في التعاقد مع ميسي.

يذكر أن راتب ميسي رفقة برشلونة يقدر بـ 64 مليون جنيه إسترليني، وقد يصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني، بسبب مكافئات الفوز وحصد البطولات.