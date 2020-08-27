شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (17) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

Advertisements كما أصدر محمد بن راشد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعُضويّة: محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميـم، وعبـدالواحـد محمد الفـــهيـم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان.

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