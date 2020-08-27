شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد بديل ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، إن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ضمن خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة في حالة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وطلب ميسي من ناديه الكتالوني الثلاثاء الماضي، تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وقالت الصحيفة، إن تعاقد برشلونة مع ماني ظهر على الساحة سريعًا عقب إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن بعض الوكلاء عرضوا على برشلونة التعاقد مع ماني كبديل للقائد الأرجنتيني، مستغلين العلاقة الطيبة بين اللاعب السنغالي وكومان الذي سبق وتدرب تحت قيادته عندما كان بين صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.