شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين استادين لاستضافة الوداد بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الأهلي بين استادي السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والمقرر إقامتها يوم 3 أكتوبر القادم.
وسيكون ملعب برج العرب الأقرب لاستضافة اللقاء في حالة الموافقة على حضور الجماهير للمباراة.
وكشف مصدر داخل النادى أن الإدارة رحبت أيضًا باقامة المباراة على استاد القاهرة، في حال أمكن ذلك.
وقرر رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، البدء في التحضير للمباراة من خلال متابعة مباريات الفريق المغربى في الدورى المحلي للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق لمساعدته في وضع الخطة المناسبة للمباراة وتدريب اللاعبين عليها لضمان استيعابها جيدًا.
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