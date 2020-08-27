شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يركز على التصويب في تدريبات الأهلى استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الجانب الخططي وبناء الهجمات في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة المصري، التي تقام مساء السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص «فايلر» على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل تنفيذ الجانب الخططي، لشرح المران بشكل نظري قبل تنفيذه بشكل عملي، كما خصص الجهاز الفني فقرة للتصويب على المرمى مع نهاية المران.
واكتفت المجموعة الأساسية بأداء جلسات استشفائية، صباح اليوم، للتخلص من الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة الجونة، أمس، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر «فايلر» يركز على التصويب في تدريبات الأهلى استعدادًا للمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.