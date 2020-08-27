شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يركز على التصويب في تدريبات الأهلى استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الجانب الخططي وبناء الهجمات في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة المصري، التي تقام مساء السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص «فايلر» على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل تنفيذ الجانب الخططي، لشرح المران بشكل نظري قبل تنفيذه بشكل عملي، كما خصص الجهاز الفني فقرة للتصويب على المرمى مع نهاية المران.

واكتفت المجموعة الأساسية بأداء جلسات استشفائية، صباح اليوم، للتخلص من الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة الجونة، أمس، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.