شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستضيف الإسماعيلي على استاد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، بقيادة محمد صلاح، المدير الفني، نظيره الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.
طنطا يحتل المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد خسارتة الأخيرة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، بينما يدخل الإسماعيلي اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز الثامن، وكانت إدارة النادى قد أقالت المدرب الفرنسى ديديه جوميز، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
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