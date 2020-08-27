شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون خطوة في تحدي «خطواتنا معًا» لدعم الأولمبياد الخاص الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع 27 مصريا يشاركون في مبادرة تحدى «خطواتنا معا» لدعم حركة الأولمبياد الخاص الدولى من أجل تحقيق 52 مليون خطوة مع ختام يوم 29 أغسطس، تحقيق مليون ونصف مليون خطوة من بين 40 مليون خطوة تحققت حتى اليوم وقبل يومين فقط من انتهاء المبادرة الإنسانية، والتى شهدت مشاركات وإقبال منقطع النظير من العديد من الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات أوخارجها.

واحتل الفراعنة المركز الخامس بين أعداد المشاركين وكان بالطبع الإمارات في المركز الأول من حيث عدد المشاركين يلها الهند، ثم فلسطين وجمهورية الكونغو ومن بعدهم مصر ثم باكستان، الأردن، إنجلترا، جنوب أفريقيا وباقى الجنسيات الأخرى.

وتراجع ترتيب أحمد الصياد ليحتل المركز الثانى برصيد 314222 خطوة بعد يوم واحد من تصدرة قائمة المنافسين، حيث تقدم عليه المتسابق الهندى برصد 362114 خطوة، ولازلت المناقسات حامية بين المتسابقين خلال ما تبقى من أيام التحدى.

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتى برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعى وزيرة الشباب رئيس مجلس الأمناء، والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، وبرعاية مجموعه بن عزيز، قد أطلقوا فجر يوم 19 أغسطس مبادرة من أجل 52 مليون خطوة دعما لحركة الأولمبياد الخاص والتى تكتمل شهر سبتمبر القادم عامها الـ 52 حيث انطلقت لأول مرة عام 1968 من خلال الألعاب العالمية الأولى والتى شارك فيها ألف لاعب ولاعبة تنافسوا في ثلاث رياضات، وكانت آخر ألعاب عالمية أقيمت بأبوظبى شهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 192 شاركوا في 26 رياضة أولمبية، والتى شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات.