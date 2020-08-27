شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الدولي، أمس الاربعاء، فعاليات الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والمقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شهد الملتقى مشاركة دولية من الرئاسة الإقليمية بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب، ونيبال فتوني مدير المبادرات، ونهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة، ومحمد الشحات المستشار الإعلامي، وبمشاركة أكثر من 70 لاعب قائد ولاعبة من محافظات مصر المختلفة.

وشارك في افتتاح الملتقى عدداً من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد عقل صاحب دور الطفل «سقراط» في فيلم العفاريت، والفنانة الشابة ليلى فوزي صاحبة دور شقيقة الفنان أحمد عز في مسلسل الأكسلانس، والفنانة ملك حسن ملكة جمال مصر عام 2015.

ضم الملتقى في يومه الأول مداخلة هامة حول نجاحات الأولمبياد الخاص المصري قدمها كلاً من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وطارق النجار مدير المبادرات، كما اشتمل الملتقى على محاضرة هامة حول برنامج إعداد القادة من اللاعبين ودوره في الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص قدمها طارق محسن مدير البرنامج.

وشهدت جلسة اللاعبين تفاعل كبير من المشاركين من خلال التعريف بأنفسهم والنجاحات التي حققوها في الأولمبياد الخاص، واستعرض اللاعبون مريم عادل عزب ومحمد كرم مرسي ومحمد صلاح دسوقي أعضاء مجلس مداخلات اللاعبين القادة، قصة حياة كلاً منهم ودور الأولمبياد الخاص في حياتهم وكيف أصبحوا من لاعبين قادة في المجال ودور مجلس مداخلات اللاعبين.

واختتم اليوم الأول بمداخلة ومحاضرة هامة حول القيادة الدامجة قدمها الخبير الكبير الدكتور أحمد الشريف الأمين العام لمؤسسة القادة للعلوم الآدارية والتنمية، وتحدث فيها عن مهارات التي تتوافر في القائد الناجح وكيفية صناعة واتخاذ القرارات الهامة، وأعطى نموذج من اللاعبين خلال المسابقات التي يخوضوها في الألعاب العالمية والإقليمية وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج والميداليات.

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يذكر أن الملتقى الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري يناقش عددا من المحاور والموضوعات الهامة حول مهارات القيادة الدامجة والثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدرات، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح وتستمر فعالياته حتي 28 من أغسطس الجاري.