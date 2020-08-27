شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من «فايلر» للاعبي الأهلي لتصويب أخطاء مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث «فايلر» مع اللاعبين خلال المحاضرة في الجوانب الفنية قبل مواجهة المصري، وتصويب الأخطاء التي حدثت في مواجهة الأمس أمام الجونة بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل دم، صباح اليوم، قبل انطلاق المران، وفق البروتوكول الطبي الخاص، الذي تم تعديله، والخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.