شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفائية للاعبي الأهلي.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا مباراة الجونة أمس، جلسات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض البدلاء وباقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون.
وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الاهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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