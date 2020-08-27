شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وانتظم وليد سليمان في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من «كدمة الصدر»، ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.