شكرا لقرائتكم محمد الخولى: طارق العشرى مستمر مع المصرى ولا نية للاستغناء عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه لا يفكر في الاستغناء عن طارق العشرى المدير الفنى للفريق والتعاقد مع مدير فنى أجنبى.

وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سمعت الأخبار اللى قالت أن المصرى البورسعيدى بيفكر يستغنى عن طارق العشرى وبيفاوض مدرب أجنبى وفى رأيى ده شغل عيال صغيرة".

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ويضيف الخولى: "مش فاهم الناس بتجيب الكلام ده منين، لم نفكر مطلقاً فى تغيير طارق العشرى، أنا نائب رئيس النادى ورئيس لجنة التعاقدات وبقولكم لم نفاوض أى مدرب أخر ليقود المصرى مكان العشرى، ظروفنا صعبة ونعلم أن تراجع النتائج بسبب اصابات كورونا التى ضربت الفريق وليست بسبب طارق العشرى".

وتابع نائب رئيس المصرى البورسعيدى: "ياريت الناس تتحرى الدقة قبل الحديث عن مثل هذه الأمور وبلاش شغل العيال الصغيرة، ظروف المصرى لاتتحمل الشائعات بجانب الاحداث الحالية".

وتعادل فريقا نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 21 نقطة وما زال فى المركز الرابع عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 17 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة.