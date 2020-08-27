شكرا لقرائتكم تقارير: مصطفى محمد يدخل دائرة اهتمامات جلطة سراى التركى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادى جلطة سراى بضم مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال موقع "فوتوماك" التركى إن الفريق يستهدف الحصول على خدمات المهاجم المميز ووصفته بـ محمد صلاح الجديد.

أشار التقرير إلى أن مصطفى محمد الذى يلعب فى فريق الزمالك يعتبر أهم المواهب فى مصر بعد نجم ليفربول الشهير محمد صلاح وتريزيجيه نجم أستون فيلا، كما أشار إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد يصل سعره إلى 3 ملايين يورو، وأوضح أن راتب اللاعب إذا ارتدى القميص الأصفر والأحمر لنادى جلطة سراى فسيحصل على 800 ألف يورو سنويا.

وأشار إلى أن جلطة سراى يرغب فى ضم مصطفى محمد نظرا لإمكانياته فى ألعاب الهواء رغم أن طوله يصل إلى 1.85 سم بجانب سعره لن يكون مرتفعا، وسيستخدم الأموال من بيع يونس بلهندة وريان بابل لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد من أبرزهم مصطفى محمد.

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وقال التقرير عن مهاجم المنتخب الأولمبى أنه سجل 32 هدفًا فى 100 مباراة طوال مسيرته الاحترافية.

وسجل مصطفى محمد هدفا مميزا فى مباراة القمة الأخيرة التى حسمها الزمالك بالفوز 3-1 على الأهلى فى ستاد القاهرة، ضمن مباريات الدورى الممتاز.