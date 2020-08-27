شكرا لقرائتكم مران الأهلى .. جلسات استشفائية للاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الأهلى الذين خاضوا مباراة الجونة أمس، لجلسات استشفائية صباح اليوم، الخميس، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض البدلاء وباقى اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفنى وجهازه المعاون.

كما أدى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ثلاثى حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، كما ركّز الجهاز الفنى على الجانب الخططى وبناء الهجمات فى المران وحرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل تنفيذ الجانب الخططي، لشرح المران بشكل نظرى قبل تنفيذه بشكل عملى، كما خصص الجهاز الفنى فقرة للتصويب على المرمى مع نهاية المران.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة فى صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.

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وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون صباح اليوم تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.