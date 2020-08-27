شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب قدامى الأهلى والزمالك بالابتعاد عن التطرف في تعليقاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نصيحة لنجوم الأهلى والزمالك السابقين أو الحاليين، بالابتعاد عن التطرف فى تعليقهم على الاحداث الكروية.

وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"التطرف مرفوض سواء من الجمهور أو من اللاعبين وبالطبع من المحللين، الناس دلوقتى بتزعل لو قولت الزمالك غلط يقولك مينفعش لازم متقولش سلبيات الزمالك والعكس مع الاهلى، طب ليه مش لازم نبقى متطرفين فى التحليل، لازم يكون فى منطقية واعتدال ".

وتابع أيمن يونس: "بعض الناس مثلا زعلوا منى عشان مقولتش وليد سليمان مؤذى وتعمد إصابة محمد عبد الشافى، وقولتلهم ياجماعة وليد لعبه عنيف وبيحاول فى الالتحامات يأمن نفسه لكنه لم يتعمد إصابة محمد عبد الشافى، وزياته ليه فى المستشفى شىء طبيعى بين نجوم الكرة ".

وعن رحيل ميسى عن برشلونة قال أيمن يونس: "لما سمعت خبر رحيل ميسى عن برشلونة حسيت أن دقات قلبى وقفت، الكائن الفضائى يرحل عن برشلونة، قاهر المستحيل لن نراه مع برشلونة مرة أخرى، مش عارف هعيش ازاى".

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وتوج ميسى بالعديد من الألقاب الكبرى فى مشواره مع برشلونة منذ عام 2004 مع الفريق الأول، بلغت 34 لقبا متنوعا فى مختلف البطولات الممكنة.

وجاءت ألقاب ميسى مع برشلونة كالتالى: الدورى الإسبانى 10 مرات، دورى أبطال أوروبا 4 مرات، كأس ملك إسبانيا 6 مرات، كأس السوبر الإسبانى 8 مرات، كأس السوبر الأوروبى 3 مرات، ومثلهم كأس العالم للأندية".

وخاض ميسى بقميص البارسا 16 موسما شارك خلالهم فى 731 مباراة رسمية نجح خلالها فى تسجيل 634 هدفا ليصبح الهداف التاريخى لفريق برشلونة كما صنع 256 هدفا آخرين.