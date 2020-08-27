شكرا لقرائتكم مصدر بالحكام: 7 دقائق وقت بدل ضائع مناسبة لمباراة الأهلى والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية تساؤلات واستفسارات من الجماهير والمحللين عن سبب قرار الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، باحتساب 7 دقائق وقت بدل الضائع فى مباراة الأهلى والجونة التى أقيمت أمس الأربعاء باستاد القاهرة، وهى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله مروان محسن فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة، أوضح أنه بشكل عام بعد عودة الدورى عقب أزمة فيروس كورونا المستجد ووفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يتم إيقاف المباريات مرتين فى الدقيقة 30 و75 لتناول المياه من جانب اللاعبين، ما يعنى أن هناك دقيقتين فى كل شوط يتم تخصيصهما لتناول المياه ويتم احتسابهم كوقت بدل ضائع بعد ذلك.

وتابع المصدر أن الحد الأدنى لنظر أى حالة فى تقنية الفيديو أثناء المباريات تستغرق دقيقتين، حيث يرى الحكم 4 صور على الشاشة قبل العودة للملعب واتخاذ القرار، علما بأن حكم مساعد الفار وفور استدعاء حكم الساحة لمشاهدة لعبة مثيرة للجدل، يقوم باحتساب الوقت بدل الضائع واخطار الحكم بعد ذلك ليتم تعويضه.

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أضاف المصدر أيضا أن التغييرات أيضا وتحديدا بعد زيادتها إلى 5 تستغرق بعض الوقت بخلاف الإصابات والعلاجات داخل الملعب، وهذا كله يمنح الحكام بشكل عام وابراهيم نور الدين حكم مباراة أمس الحق فى احتساب وقت بدل ضائع يتخطى يصل إلى 7 دقائق كما حدث أمس وربما أكثر من ذلك وفقا لأحداث المباراة.

وفاز الأهلى على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 محتلاً المركز الـ14.