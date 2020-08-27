شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الزمالك .. التشكيل المتوقع للأبيض امام ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون ضد الزمالك



تترقب جماهير الزمالك المواجهة المنتظرة بين فريقها أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري،فى أول ظهور للأبيض عقب الفوز على الأهلى بنتيجة 3 / 1 ضمن الجولة الـ 21 بالدورى .

رفض المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون اجراء عمليات تدوير وإراحة بعض اللاعبين فى ظل أهمية المباراة والصراع على المركز الثاني، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا فى المباريات الأخيرة وفى مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.

التشكيل المتوقع للزمالك



ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذى يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذلك لغياب محمد عبد الشافى الذى اجرى جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد مهاجم صريح.

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​المقاولون ضد الزمالك



يخوض الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة فى الفس لدى لاعبيه عقب الفوز على الأهلى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز على الأهلى واستغلال النتيجة فى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة لتضييق الخناق على الأهلى متصدر الدورى وكذلك للاستعدادا الجدى لمباراتى الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما فى شهرى سبتمبر واكتوبر المقبليين .

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، راغباً فى استعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة المفاجئة التى تلقاها فى الجولة الماضية أمام نادى أسوان فى الجولة 21 بهدف نظيف، والتى أدت إلى تراجع ذئاب الجبل إلى المركز الرابع خلف الزمالك وبيراميدز، وحرص عماد النحاس مدرب الفريق، خلال الأيام الماضية، على وضع حلول سريعة للأخطاء الدفاعية، خاصة بعد استقبال هدف ذاتى فى مباراة أسوان.

وحفز المقاولون لاعبيه بالمكافآت فى حالة تحقيق الفوز على الزمالك وفقاً للائحة الفريق، وطالب النحاس لاعبى المقاولون بضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل، بعدما أهدر مهاجمو الفريق العديد من الفرص فى المباراة الماضية أمام أسوان.