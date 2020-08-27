شكرا لقرائتكم حسين السيد يظهر في مران الأهلى بعد فسخ تعاقده مع الصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر حسين السيد "مارسيلو" لاعب الأهلى إلى القلعة الحمراء اليوم الخميس، وعقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى من أجل حسم مستقبله بعدما فسخ اللاعب إعارته مع الصفاقسى التونسى مؤخراً.

ورحل "مارسيلو" من الأهلى للصفاقسى فى يناير الماضى الماضى عل سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن يقوم اللعب منذ أيام بفسخ إعارته للنادى التونسى بالتراضى بسبب صعوبة السفر من وغلى تونس خلال الفترة الأيرة على خلفية تداعيات "جائحة" كورونا.

وحرص حسين السيد على التوجد فى الأهلى صباح اليوم، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ من أجل التحدث فى مستقبله مع النادى بعد انتهاء الإعارة.

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من ناحية أخرى، حذر الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مسئولى القلعة الحمراء من خطورة التفريط فى حسين السيد، مؤكداً أن الزمالك سيكون خياره الأول حال الرحيل عن الأهلى، وقال شوبير:"احتياجات الزمالك فى ملف التدعيمات أقل من الأهلى، الفريق الأبيض كان فى حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن، وبالفعل تعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى وهو لاعب رائع، الزمالك يحتاج ظهيرا أيسر، ولو الأهلى ترك حسين السيد مارسيلو هيروح الزمالك"، وأضاف شوبير، "مارسيلو سيكون مكسبا كبيرا للزمالك، ووقتها محدش هيلومه لأن اللاعب عرض نفسه 100 مرة على الأهلى،.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدورى بعدما فاز على الجونة أمس بهدف نظيف فى الدوري.