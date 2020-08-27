شكرا لقرائتكم خالد الغندور لـ إبراهيم نور الدين: لماذا لم ترجع للفار في هدف الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة الزمالك، على صورة للحكم إبراهيم نور الدين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعدما أدار مباراة أمس بين الأهلى والجونة وشهدت جدلا حول الهدف الذى تم تسجيله فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكتب الغندور معلقا على صورة إبراهيم نور الدين: "كنت رائع طوال المباراة ولكن لعبة إسلام محارب تمركزك كان غلط ولم تشاهد اللعبة ورفضت العودة للفار ما السبب وأخيرا أعطيت 7 دقائق ولم تلعبهم كاملا لماذا مع احترامى وتقديرى لك".

وتابع الغندور: "خصوصا اعتراض لاعبى الجونة اللعب وقف اكثر من دقيقتين ولماذا لم يطالب حكام الفار برؤيتك للعبة التى لم تشاهدها".

على صعيد متصل، أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أن قرار الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى طرد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى مباراة الجونة قرار سليم تماماً، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فى قانون الفار لا يصح أن يستدعى حكم الفار حكم المباراة ولا يذهب له، لابد أن يذهب ويشاهد اللعبة ويتخذ القرار الذى يراه صحيحاً فى النهاية وفقاً لرؤيته".

وأضاف جمال الغندور، "الفار مسئول عن الهدف وعن صحة الهدف، ويمتد ذلك للهجمة التى جاء منها الهدف، ولو فيها مخالفة ينبغى أن يتدخل الفارويتخذ قراراً بإلغاء الهدف، الفار لا يتدخل فى الانذار حتى لو الإنذار الثانى".

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وأكد الحكم الدولى السابق أن "طرد ديانج سليم، فقد يكون اللاعب مثلا ارتكب مخالفة وليس لديه إنذار، والفار يرى أنها طرد والحكم ليس مقتنعاً بأنها تستحق طردا فيقرر منح اللاعب إنذاراً فقط، لذا إبراهيم نور الدين لم ير أن اللعبة تحتاج طردا مباشرا اوتحتاج إنذارا فقط، فقرر منح اللاعب إنذاراً وبالتالى كان لديه إنذار فتم طرده".

وتابع رئيس لجنة الحكام الأسبق، "الفار يحتاج للتدريب المستمر، ولابد أن نطبق لائحة الفار، نحن نعتمد فى مصر على حكم فار وحكم فار مساعد، ولكن فى البطولات الكبرى يكون موجودا بجانبهم حكم فار متخصص للتسلل، وهذا صعب تطبيقه فى الدوريات العادية لأن الحاجة لحكم الفار المتخصص بالتسلل تكون فى حالات بسيطة للغاية".

وفاز الأهلى على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 محتلاً المركز الـ14.