شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينتظم في مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة استعدادا للمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك وليد سليمان لاعب الأهلى فى المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، واشتكى سليمان من كدمة فى الصدر خلال كرة مشتركة فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة كما غاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدورى والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف.

وجاءت مشاركة "حاوي" الأهلى فى مران اليوم بعد تماثله للشفاء من "كدمة الصدر" ليؤكد اللاعب جاهزيته لمواجهة المصرى المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سعادته بفوز فريقه على الجونة بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس،الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال 22 للدورى، وقال فايلر : فى الشوط الأول لم يحضر الأهلى وكان شوط سيئ حتى أخر دقيقة ..وتحسن الأداء فى الشوط الثانى إلى أن حدث الطرد فى الفريق بخروج ديانج من الملعب لتيحسن الأداء وقتها، وتابع :لازم تكون فيه مباريات بالشكل ده "عشان الفريق يفوق"، موضحاً أن أداء الأهلى تحسن خلال الشوط الثانى أمام الجونة ونجح فى تحقيق الهدف. بحصد النقاط الثلاثة.

عن عدم مشاركة الناشئين، قال فايلر: الوقت غير مناسب للدفع بهم ..هم يشاركون معنا فى التدريبات وسيتم الدفع بهم فى الوقت المناسب، وتابع : أنا أضع خطة اللعب وفقاً للاعبين المتاحين وبسبب الغيابات يتم تغيير طريقة اللعب من وقت لأخر وربما خلال المباراة نفسها.

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وتحدث فايلر عن موقف صالح جمعة: صالح ليس بعيد عن حساباتى ..هو يتدرب ويجتهد وأقترب من المشاركة فى المباريات لأنه يحتاج لمزيداً من التدريبات واللياقة البدنية ووقتها سيتم الدفع به فى المباريات لأنه لاعب جيد وصاحب قدرات فنية.

ورفض فايلر الحديث عن الصفقات الجديدة مؤكداً أن الوقت غير مناسب، مؤكداً أن "الأجنحة" فى الأهلى مثل أجاى وجيرالدو مستواهم تراجع وهذا أمر وارد، لكننا نحاول اللعب بالعناصر الموجودة بسبب رحيل أحد الأجنحة ( رمضان صبحي) وإصابة الثانى ( حسين الشحات)، موضحاً أنه يحاول تحسنى أداء الأجنحة فى الفريق حالياً.