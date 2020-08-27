شكرا لقرائتكم سموحة يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة سموحة، قرارا بإيقاف المستحقات المالية للاعبين لحين تحسن النتائج والعودة للمنافسة على المربع الذهبى وتحقيق فوزين على أقل تقدير للابتعاد اكثر عن منطقة وسط الجدول فى ظل الإمكانيات المتاحة للفريق .
كان سموحه تعادل بالأمس أمام طلائع الجيش بهدف لمثله فى لقاء دراماتيكى تقدم فيه الموج الازرق بهدف مقابل للاشئ ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الوقت بدل الضائع من اللقاء وبعدها مباشرة احتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق تصدى لها عمرو جمال ووضعها فى يد عمر صلاح حارس مرمى سموحة .
ويرفض فرج عامر رئيس نادى سموحه كافة المبررات التى ساقها الجهاز الفنى للفريق بالأمس خاصة وأن الفريق لم يحقق أى فوز منذ عودة النشاط الرياضة بعد جائحة كورونا واكتفى بالتعادل فى جميع المباراة التى خاضها والخسارة على ملعبه أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وهو ما أدى لتوقف رصيد الفريق عند 28 نقطة فى المركز السابع لمسابقة الدورى .
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