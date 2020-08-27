تقارير: إيجابية 6 لاعبين في تشيلسي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعرضت استعدادات تشيلسي للموسم الجديد للاضطراب، بعد التأكد من إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا، بجانب خضوع اثنين آخرين للحجر الصحي بعد مخالطتهم للمصابين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي أكد أن عددًا من اللاعبين أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا Covid-19، مع خضوعهم حاليًا للحجر الصحي للحد من خطر تفشي الوباء بين صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من المعروف أي من اللاعبين جاءت نتيجة اختباراته إيجابية، وفي الوقت ذاته أكدت أن ماسون ماونت، تامي أبراهام، كريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري يخضعون للحجر المنزلي في الوقت الحالي بعد توجههم لقضاء فترة الإجازة قبل بدء استعدادات الموسم الجديد.

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كما ورد أن جورجينيو، روس باركلي، إيمرسون وميشي باتشواي بعيدون عن تدريبات تشيلسي الحالية.

وخضع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي قبل عودتهم المقررة إلى التدريبات قبل الموسم الجديد المقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تشيلسي أعلن تعاقده أمس الأربعاء مع بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي ليصبح ثالث صفقات بلوز بعد التعاقد مع حكيم زياش وتيمو فيرنر.