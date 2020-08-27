تقرير.. كيف استغل الأهلي الشوط الثاني لتصدر الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد الأهلي طريق الانتصارات من جديد بفوز بشق الأنفس على فريق الجونة بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

هدف الأهلي جاء عن طريق مروان محسن وتحديدًا في الدقيقة 5+90، ليواصل الفريق الأحمر انفراده على قمة الدوري بـ59 نقطة مبتعدًا عن صاحبي المركز الثاني والثالث بيراميدز والزمالك بـ17 نقطة.

لكن هدف الأهلي في اللحظات الأخيرة ليست الأولى للفريق الأحمر حيث كرر متصدر الدوري هذا المشهد كثيرًا خلال هذا الموسم وهذا ما صرح به السويسري رينيه فايلر عقب مباراة الجونة قائلاً :"الفريق تحسن كثيرًا في الشوط الثاني عكس أداء الشوط الأول".

الأهلي حتى الآن خاض 22 مباراة في مسابقة الدوري، لكن ما يُلاحظ أن الفريق الأحمر استطاع أن يسجل في الشوط الثاني 36 هدفًا من أصل 54 هدف خلال هذا الموسم.

وبفضل أهداف الأهلي في الشوط الثاني استطاع الفريق الأحمر أن يجمع 26 نقطة من خلال الفوز في 8 مباريات بجانب التعادل في مباراتين، في المقابل حسم الأهلي مباراة من الشوط الأول وهيّ مواجهة سموحة في الجولة الأولى من الدور الأول بالفوز بهدف دون رد عن طريق رمضان صبحي.

- المباريات التي حقق فيها الأهلي الفوز في الشوط الثاني:

* وادي دجلة × الأهلي .. النتيجة (3-0).. سجل الأهداف رمضان صبحي (53)، وليد أزارو (72)، أحمد الشيخ (93).

* الأهلي × حرس الحدود .. النتيجة (1-0) .. سجل هدف الفوز عمرو السولية (81).

* الإسماعيلي × الأهلي .. النتيجة (1-0) .. سجل هدف الفوز وليد سليمان (78).

* الأهلي × الاتحاد السكندري .. النتيجة (4-0) .. سجل الأهداف أحمد الشيخ (48)، محمد مجدي "أفشة" (54)، وليد أزارو (66)، علي معلول (73).

* مصر المقاصة × الأهلي .. النتيجة (2-0).. سجل الأهداف علي معلول (74)، محمد مجدي "أفشة" (80).

* بيراميدز × الأهلي .. النتيجة (2-1) .. سجل الأهداف أليو بادجي (77)، أليو ديانج (91).

* الأهلي × سموحة .. النتيجة (1-1) .. سجل التعادل للأهلي عمرو السولية (93).

* الأهلي × إنبي .. النتيجة (2-0) .. سجل الأهداف محمد هاني (64)، علي معلول (95).

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* الإنتاج الحربي × الأهلي .. النتيجة (1-1) .. سجل التعادل عمرو السولية (77).

* الأهلي × الجونة .. النتيجة (1-0) سجل هدف الفوز مروان محسن (95).

- الحسم في الشوط الثاني:

دائمًا ما يكون الأهلي متفوقًا في الشوط الأول لكن ما يحتاج الفريق الأحمر لحسم النتيجة وهذا ما يحدث في الشوط الثاني من خلال تسع مباريات وهم:

* الأهلي × الإنتاج الحربي.. النتيجة (4-0) تم تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق حسين الشحات (56)، جونيور أجايي (69)، وليد سليمان (87).

* أسوان × الأهلي .. النتيجة (5-1) تم تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق حمدي فتحي (59)، محمد مجدي "أفشة" (66)، رمضان صبحي (86).

* الجونة × الأهلي .. النتيجة (4-0) تم تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق وليد سليمان (49)، حسين الشحات (88).

* الأهلي × نادي مصر .. النتيجة (3-1) تم تسجيل هدفين عن طريق مرون محسن (51) (54).

* الأهلي × طنطا .. النتيجة (5-0) تم تسجيل أربعة أهداف عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" (79)، أحمد الشيخ (81)، مروان محسن (89)، محمود عبد المنعم "كهربا" (91).

* المقاولون العرب × الأهلي .. النتيجة (2-0) تم تسجيل هدف في الشوط الثاني عن طريق وليد سليمان (81).

* الأهلي × طلائع الجيش .. النتيجة (3-0) .. تم تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق عمرو السولية (69)، محمد مجدي "أفشة" (85).

* الأهلي × المصري البورسعيدي .. النتيجة (3-0) .. تم تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق جونيور أجايي (83)، محمود عبد المنعم "كهربا" الدقيقة (91).

* الأهلي × أسوان .. النتيجة (3-0) .. تم تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق وليد سليمان (83)، أليو بادجي (94).