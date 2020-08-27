أحدهما لم يتلق ردًا.. محاولات من كومان وبارتوميو لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة يرغب في عقد جلسة ثانية مع ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني؛ لإقناعه بالبقاء في كامب نو.

وطلب ميسي من ناديه الكتالوني الثلاثاء الماضي، تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

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وبحسب ما ذكرته الإذاعة الكتالونية "RAC1" فإن المدرب الهولندي لا يمانع من عقد جلسة ثانية مع ميسي لمحاولة إبقائه في برشلونة، والتأكيد على أنه يريده قائدًا لمشروعه الرياضي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يرغب في مقابلة ميسي وجهًا لوجه؛ لتحديد موقفه النهائي من مغادرة النادي، إلا أن "RAC1"، زعمت اليوم أن بارتوميو يحاول الاتصال بميسي لكنه لا يتلق ردًا ويفضل ترك الأمر لمحاميه.

جدير بالذكر أن بعض التقارير كانت قد كشفت عن تفاصيل الاجتماع "المتوتر" بين ميسي وكومان، والذي أكد الأخير خلاله للقائد الأرجنتيني أن الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت.