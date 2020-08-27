مران الأهلي.. وليد ينتظم.. محاضرة لفايلر.. و"تحليل دم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء التي حدثت في مواجهة الأمس أمام الجونة بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وخضع لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة الجونة أمس، لجلسات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض البدلاء وباقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

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كما شهد المران، عودة وليد سليمان، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري ليغيب عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدوري.

وفي سياق متصل، خضع أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق، لجلسة علاجية على هامش المران، بعدما اشتكى من إصابة بكدمة في عظمة الحوض خلال كرة مشتركة في مباراة الجونة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، لفحص طبي غدا قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية.

على الجانب الآخر، أجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين؛ وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة 90 (+5) ليرتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.