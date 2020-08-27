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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
رد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم التي قامت بتحويله إلى التحقيق.
وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تفاجئت بتحويلي للجنة القيم في اتحاد كرة القدم، ـنا موافق بس بشرط يعاملوني نفس معاملة مرتضي منصور".
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عامر: "لم يصلني فاكس رسمي من اتحاد الكرة، قناة النيل هي من أبلغتني".
وأضاف: "من حقي الانتقاد طالما بشكل بناء، طالما أم أخطئ في حق أحد".
وتابع: "لن أذهب إلى أية تحقيقات شخصية، لديّ حصانة مثل مرتضى منصور".
وأكمل: "ما تم مع مرتضى منصور أرغب في تكراره معي".
جدير بالذكر أن سموحة تعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري we المصري ليحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر عن تحويله للقيم: لن أخضع لتحقيقات.. لديّ حصانة و "عاملوني مثل مرتضى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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