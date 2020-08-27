فرج عامر عن تحويله للقيم: لن أخضع لتحقيقات.. لديّ حصانة و "عاملوني مثل مرتضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم التي قامت بتحويله إلى التحقيق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تفاجئت بتحويلي للجنة القيم في اتحاد كرة القدم، ـنا موافق بس بشرط يعاملوني نفس معاملة مرتضي منصور".

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عامر: "لم يصلني فاكس رسمي من اتحاد الكرة، قناة النيل هي من أبلغتني".

Advertisements

وأضاف: "من حقي الانتقاد طالما بشكل بناء، طالما أم أخطئ في حق أحد".

وتابع: "لن أذهب إلى أية تحقيقات شخصية، لديّ حصانة مثل مرتضى منصور".

وأكمل: "ما تم مع مرتضى منصور أرغب في تكراره معي".

جدير بالذكر أن سموحة تعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري we المصري ليحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.