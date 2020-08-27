تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أن المدير الفني الفرنسي كارتيرون استقر على الدفع بعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب محمد عبد الشافي عقب إصابته في مباراة القمة أمام الأهلي مساء السبت الماضي في لقاء حسمه الأبيض بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة متساويًا مع بيراميدز والذي يحتل المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف، في المقابل يمتلك المقاولون العرب 37 نقطة محتلاً الترتيب الرابع في جدول الترتيب.