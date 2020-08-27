سمير عثمان يوضح.. هل أخطأ نور الدين في الاستعانة بالـVAR لطرد ديانج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والجونة لم يخطئ في مراجعة طرد أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر، مؤكدًا أن تطبيقه للقرار كان سليمًا.

وأثار نور الدين الجدل خلال مباراة الأهلي والجونة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري we المصري، بعد مراجعة تقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الصفراء الثانية لديانج ومن ثم البطاقة الحمراء.

وتنص لائحة الـVAR واختصاصاته على منع استخدام حكم الفيديو المساعد في منح بطاقة صفراء ثانية للاعب، وأن يكون تدخله فقط في حالة وجود بطاقة حمراء مباشرة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عثمان: "الهدف من تقنية الفيديو هو تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين الأندية المتنافسة".

Advertisements

وأضاف: "من وجهة نظري أن محمود البنا حكم الفيديو أبلغ نور الدين باحتمالية وجود (بطاقة حمراء) على اللاعب أليو ديانج".

وتابع: "وبناء عليه، توجه نور الدين إلى الفيديو لمراجعة اللقطة، إلا أن رؤيته أنها لا تستدعي الطرد المباشر واكتفى بالبطاقة الصفراء (الثانية) وبناء عليه تم طرد لاعب الأهلي".

وعن صحة هدف مروان محسن، قال: "لم نستطع الوصول لزاوية واضحة للحكم على ما إذا كانت الكرة لمست يد مروان أم لا، لكن كان هناك خطأ على أحمد فتحي بعد عرقلة اسلام محارب".

وأكمل: "كان على حكم الفيديو والمساعدين إبلاغ حكم الساحة بوجود عرقلة واضحة من فتحي ضد محارب قبل تسجيل الهدف".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله مروان محسن في الدقيقة 90 (+5) ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 59 تربع بها على قمة جدول الدوري.