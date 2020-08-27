والد ميسي يكذب "التسجيل الصوتي" المنسوب لقائد برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، حقيقة "التسجيل الصوتي" المنسوب للاعب الأرجنتيني والذي أفصح خلاله عن نيته بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وطلب ميسي من ناديه الكتالوني الثلاثاء الماضي، تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

ونشرت صحيفة " lanacion" الأرجنتينية أمس الأربعاء، تسجيل صوتي قيل أنه منسوب لميسي خلال حديثه مع أحد المقربين يؤكد خلاله على رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي برفقة بيب جوارديولا مدربه السابق.

وقال ميسي خلال التسجيل: "لقد اتخذت قراري رفقة أنتونيلا زوجتي بمغادرة برشلونة، القرار يؤلمني لكن مسيرتي انتهت هنا".

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وأضاف: "سأتحدث مع بيب جوارديولا ليرتب وصولي إلى سيتي، كرة القدم هناك مذهلة وتناسب ما أريده".

إلا أن والد ميسي قام بالرد على الصحيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق: "مرحبًا لا ناسيون، هذا خطأ".

وأضاف: "لا يوجد مثل هذا الاعتراف، إنه صوت غير حقيقي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي أحد الأندية المرشحة للتعاقد مع البالغ من العمر 33 عامًا، كذلك كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.