"ليس لدينا أبو سنيدة لننكر".. الأهلي يرد على بيان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على البيان الذي أصدره نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور حول طرد مندوبي النادي الأبيض خلال تسلمهم دعوة خاصة لمحمود الخطيب لحضور افتتاح مشاريع انشائية داخل نادي الزمالك.

إدارة الزمالك أصدرت بيانًا رسميًا، أمس الأربعاء، لتستنكر فيه طرد مندوبيه من أمام بوابات النادي الأهلي ورفض الإدارة الحمراء تسلم دعوة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي من نظيره الزمالك. (طالع التفاصيل)

مرجان قال في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"فوجئنا ببيان الزمالك حول طرد مندوبيه من النادي الأهلي، هذا كذب وافتراء ولن يحدث تمامًا وكل شيء مسجل بالصوت والصورة".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي :"نقدر جماهير وكيان وأعضاء نادي الزمالك، لكن كيف نلبي الدعوة لشخص أساء لجميع مصر وأعضاء ورموز النادي الأهلي؟".

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وواصل :"كيف نوافق على تلبية الدعوة لشخص وجه اتهامات لإدارة الأهلي دون وجود دليل؟، كيف نلبي دعوة والنادي الأهلي مقدم ضده 13 بلاغًا للنائب العام؟".

وأكمل :"عندما قام وليد سليمان بلافتة طيبة من خلال زيارة محمد عبد الشافي خرج شخص ليثير الفتنة، يجب أن يسأل هذا الشخص لأن الأهلي ورئيسه محمود الخطيب تحمل الكثير".

المدير التنفيذي للنادي الأهلي وجه رسالة أخرى لمسئولي الزمالك :"الأهلي لا يعاتب أحد (ولا نعلق شماعة على حد)، (معندناش أبو سنيدة علشان نقول مش احنا)، لدينا تسجيلات حول استقبال مندوبي الزمالك بكل احترام".

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدرت بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتوضيح سبب رفض دعوة مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)