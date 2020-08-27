مباريات الخميس.. الزمالك ضد المقاولون ضمن 4 مواجهات بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات في مسابقة دوري we المصري في إطار منافسات الأسبوع الـ22.

أبرز مباريات الخميس عندما يلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في لقاء يأتي بين صاحبي المركز الثالث والرابع على الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بفارق الأهداف، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

مباريات الخميس ستشهد أيضًا مواجهة بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود، ويلعب مصر المقاصة ضد وادي دجلة، كما سيواجه طنطا نظيره الإسماعيلي.

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ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الاتحاد السكندري × حرس الحدود .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

مصر المقاصة × وادي دجلة .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

طنطا × الإسماعيلي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب × الزمالك .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.