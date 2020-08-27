الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحليل دم صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين؛ وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية

في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.