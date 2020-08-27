أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب المغربي وليد أزارو سيعود من بلاده ويحضر إلى مصر منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال عبد الحفيظ إن أزارو لا يحق له استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لأنه رحل عنالفريق في شهر يناير الماضي معارًا للاتفاق السعودي.
وأكد أن أزارو سيعود إلى مصر للخضوع للتدريبات لتجهيزه للموسم المقبل موضحًا أن اللاعب ما زال على ذمة النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن موعد عودة أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.