الأهلي يعلن موعد عودة أزارو

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب المغربي وليد أزارو سيعود من بلاده ويحضر إلى مصر منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال عبد الحفيظ إن أزارو لا يحق له استكمال المشوار الأفريقي مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لأنه رحل عن

الفريق في شهر يناير الماضي معارًا للاتفاق السعودي.

وأكد أن أزارو سيعود إلى مصر للخضوع للتدريبات لتجهيزه للموسم المقبل موضحًا أن اللاعب ما زال على ذمة النادي الأهلي.