جلسات استشفائية للاعبي الأهلي بعد مواجهة الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الجونة أمس، جلسات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض البدلاء وباقي اللاعبين تدريباتهم على ملعبالتتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون.
وادى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكونميشيل مدرب الحراس.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.
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