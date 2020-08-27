تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون اليوم في الدوري

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع المقاولون العرب، ضمن الجولة ٢٢ لبطولة الدورى الممتاز، التى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد الفوز على غريمه التقليدى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف منذ أيام، وتقديم اللاعبين مباراة تكتيكية عالية نالت إشادة من جميع المحللين وارتفع رصيد الفريق إلى ٤٢ نقطة.

وطالب الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبيه بالفوز على الأهلى ونشوة الانتصار واصفًا اللقاء بأنه مثل: أى مباراة أخرى الهدف منها الحصول على

الثلاث نقاط، وأنه لا يجب أن يصيب الفريق حالة من الاسترخاء وعليهم أن يواصلوا الانتصارات لأهداف عدة أولها الاستقرار النفسى لهم والحفاظ على المركز الثانى وعدم النظر إلى نتائج المنافسين وكذلك عدم فقدان الأمل فى درع الدورى وأيضًا الاستعداد الجيد للهدف الأهم وهو البطولة الأفريقية، خصوصًا أن الفريق سيواجه الرجاء المغربى يوم ٢٥ سبتمبر المقبل بالمغرب.

وشدد «كارتيرون» على أهمية لقاء المقاولين وأن المنافس ليس سهلًا

ويضم لاعبين على مستوى فنى عالٍ وجهاز فنى محترم وعليهم أن يقاتلوا من أجل حصد الثلاث نقاط.

ويغيب عن التشكيل الأساسى محمد عبدالشافى، الذى أجرى عملية لتضميد كسر فى الترقوة منذ أيام بعد اصطدام مع وليد سليمان، مهاجم الأهلى، ومن المنتظر أن يشارك بدلًا منه عبدالله جمعة، الذى غاب عن اللقاء السابق بسبب الإنذار الثالث، كما يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا وإمام عاشور للإيقاف ومصطفى فتحى للإصابة.

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يتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبوجبل لحراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة، فى الدفاع

فرجانى ساسى وطارق حامد وأشرف بن شرقى أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، فى الوسط.

ويقود الهجوم مصطفى محمد.