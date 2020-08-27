طارق العشري يشكر لاعبي المصري

وجه طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري، الشكر للاعبيه على ما بذلوه من جهد وعرق فى مباراتى المقاصة ونادى مصر، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يعانون منها، وهم مازالوا فى فترة النقاهة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، واللاعبون مازالوا يشعرون بالإعياء داخل الملعب، وأيضًا يخافون من أنفسهم، وقدم لهم التحية بسبب التحمل والتحامل على أنفسهم رغم الظروف الصعبة التي لا يتحملها بشر.

قال العشري: نلعب فى ظروف صعبة جدًا لا يقدرها أحد، ونؤدى مباريات متتالية فى وقت قصير جدًا بين مباراة وأخرى، وتعرضنا لإصابة أكثر من 20 فردًا قبل أن يستعيد أغلب الفريق عافيته ويعود للمشاركة تحت ضغوط تعرض لها مجلس الإدارة من اللجنة التى تدير الكرة فى مصر.

وأضاف: نضطر للعب بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية التي منحتنا فرصة للتعافي، وقامت بتأجيل مباريات عدة

لنا ولكن ليس أمامنا سوى المشاركة ونحن فى هذه الظروف الصعبة، واللاعبون لم يحصلوا على استشفاء كامل وأخاف عليهم من حدوث أي مضاعفات أو حدوث ما لا يحمد عقباه، وأشاهد اللاعبين أمام عينى وهم يشعرون بالإعياء داخل الملعب ورأيت وجوههم في حالة غير طبيعية على الإطلاق.

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وواصل مدرب المصري: الفريق يعاني من غيابات وحالات إجهاد وإعياء والأندية المنافسة تستغل ذلك وتسعى لإرهاقنا في الملعب وتحقيق الفوز علينا، وأشركنا حارس مرمى من الناشئين فى مباراة المقاصة كان يجلس بمنزله من دون تدريبات فى مباراة المقاصة لإصابة الحراس الأربعة بالفيروس حتى لا يقال إننا نتهرب من المسئولية، ويكفى ما حدث للاعب أحمد عادل "ميسى" بعد

إصابته بفقدان للوعي وهبوط فى الدورة الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين ونقله لأحد مستشفيات الإسكندرية عن طريق الإسعاف عقب المباراة بعد تعرضه لحالة إغماء، وتم وضع اللاعب على جهاز التنفس الاصطناعي، ويخضع لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الصدر والمخ، كما أصيب اللاعبان إسلام أبو سليمة وكريم العراقي بضيق في التنفس وتم عمل الإسعافات، وذلك من آثار العقاقير والأدوية والمضادات الحيوية التي يحصل عليها معظم اللاعبين، وحدث أيضًا للاعبين أحمد شوشة ومحمود وادي الشيء نفسه بعد تحول حالتهم من إيجابية لسلبية من فيروس كورونا.

قال العشري: لدينا لاعبون لم يتدربوا منذ 16 يومًا، والمصرى فى مأساة كبيرة فمن المفترض أن يجري اللاعبون مسحتين للتأكد من سلبية حالتهم للعودة للتدريبات وليس المباريات، وطلبنا من لجنة المسابقات ذلك لكنهم أخبرونا بضرورة لعب المباريات لضيق الوقت، ولا أملك العدد الكافى من اللاعبين لاتباع نظام المداورة وسألعب مع الأهلي بعد يومين رغم تلك الظروف التي نمر بها وعدم جاهزية اللاعبين من النواحي كافة وهو ما يجعل الأفضلية للمنافس دائمًا.