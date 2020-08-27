وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي بعد القمة

انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

اشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة

أمس بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وانتظم وليد سليمان في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من «كدمة الصدر»، ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.