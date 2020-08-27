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موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

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 يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والمقاولون:

 يكون موعد مباراة الزمالك والمقاولون، اليوم

الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية ، إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون:

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 ستكون مباراة الزمالك والمقاولون، اليوم

الخميس، في الدوري المصري، منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت1.

 يدخل الزمالك المباراة منتشيًا بعد الانتصار الذي حققه في المباراة الماضية على حساب الأهلي في القمة المصرية رقم 120، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي شهدت تألق أشرف بن شرقي، وأسفرت عن تسجيل زيزو ومصطفى محمد

وأسامة فيصل في مرمى الأحمر.

 ويتساوى الزمالك مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 42 نقطة لكل منهما، ولكن فارق الأهداف في صالح بيراميدز، وفي حال فوز الفارس الأبيض اليوم سيفض معه الشراكة وينفرد بالمركز الثاني، حيث يأمل باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض في أن يستغل دفعة اللاعبين المعنوية من أجل تحقيق الفوز على المقاولون العرب من أجل استرداد المركز الثاني من جديد.

 

 يوجد المقاولون العرب في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز على الزمالك لتأمين المركز الرابع، والحفاظ على مركزه في المربع الذهبي.

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