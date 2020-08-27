جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 27/8/2020، حيث تستكمل في الدوري المصري منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر البطولة المحلية بإقامة 4 مباريات، كما تقام مباراة وحيدة في الدوري المغربي.

ويستضيف فريق المقاولون العرب، نظيره الزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراة الصراع على الوجود في المربع الذهبي، إذ يحتل ذئاب الجبل، المركز الرابع برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد

42 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون

تايم سبورت1.

تنطلق مباراة الاتحاد السكندرى ضد حرس الحدود، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون

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تايم سبورت1.

تنطلق مباراة مصر المقاصة أمام وادى دجلة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون

تايم سبورت2.

تنطلق مباراة طنطا والإسماعيلى، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون

تايم سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

تنطلق مباراة مولودية وجدة ورجاء بنى ملال، فيتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة الرياضية مباشر اتش دي.