رياضة | بعد الفوز الصعب على الجونة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الفوز الصعب على الجونة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب مروان محسن، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، بعدما مروان بديلًا في الشوط الثاني.

Advertisements

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 59، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.