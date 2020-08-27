رياضة | موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي النصر السعودي، استعداده للمواجهة المقبلة في دوري المحترفين السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وسيستضيف نادي النصر، فريق الفيحاء، في إطار لقاءات الجولة 28 من عمر البطولة، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

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وسوف تقام المباراة مساء السبت 29 أغسطس، عند تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة وأربعين دقيقة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة وأربعين دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية، المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

يذكر أن نادي النصر يتواجد في المركز الثاني في الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، مقابل 29 نقطة لنادي الفيحاء، يحتل بها المركز الثالث عشر.