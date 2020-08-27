رياضة | الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، على المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، إمكانية الاستعانة باللاعب أحمد ياسر ريان، المعار لصفوف الجونة، خلال الموسم الجديد، لتدعيم الشق الهجومي.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن أحمد ياسر ريان يعتبر من العناصر التى يتطور مستواها الفنى بشكل كبير فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابعت لجنة التخطيط أن أحمد ياسر ريان، اكتسب المزيد من الخبرات فى الفترة الماضية، خصوصًا أنه يعتبر من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فريق الجونة.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان، خاص بقميص الجونة خلال الموسم الحالى، 20 لقاءً، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.