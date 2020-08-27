رياضة | الأهلي يحسم مشاركة وليد سليمان ضد المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مشاركة وليد سليمان ضد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.
واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة أمس بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.
وانتظم وليد سليمان في مران اليوم بعد تماثله للشفاء من كدمة الصدر.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.