رياضة | الإعلاميين يواجه بورتو السويس وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلاميين يواجه بورتو السويس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الرابعة من عصر اليوم الخميس، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين، مع نظيره، فريق بورتو، متصدر مجموعته بالقسم الثالث، ضمن استعدادات فريق الإعلاميين، لعودة مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وسبق للإعلاميين الفوز مؤخرا على فريق توشكي، بهدفين دون مقابل ، ضمن فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وحقق الإعلاميين، الفوز في خمسة مباريات، قبل توقف المسابقة، بينما تعادل في أربعة جولات، في حين تلقى ثماني هزائم، وسجل لاعبيه، 17 هدف، وإستقبل في مرماه 22 هدف.

ويحتل الإعلاميين، المركز التاسع، بجدول ترتيب المجموعة الأولى - مجموعة الصعيد - برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الإعلاميين، خمسة مباريات هامة في القسم الثاني، حيث يواجه، بترول أسيوط خارج ملعبه، ثم يستضيف الألومنيوم، وديروط، قبل أن يحل ضيفًا على الفيوم، ويختتم الإعلاميين الدور الثاني، بمواجهة نظيره فريق تليفونات بني سويف.