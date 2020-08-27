رياضة | المنصورة يواجه الزرقا استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المنصورة يواجه الزرقا استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، مواجهة ودية، اليوم الخميس، أمام نظيره، فريق الزرقا، في الرابعة عصرا، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

وخاض المنصورة، مؤخراً، معسكر مغلق، في جمصة، لتجهيز لاعبيه، بينما حقق الزرقا، مؤخرا، الفوز على فريق رأس البر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الأول، لأبناء دمياط.

وحقق الفريق البرتقالي، 8 إنتصارات، في حين تعادل في 6 جولات، بينما تلقى 3 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الرابع، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 30 نقطة.

ولعب الزرقا، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم فوز وحيد، وسبعة تعادلات، وتلقى هزائم، وسجل لاعبيه، 10 أهداف وعليه 27 هدف، ويحتل المركز الأخير، بالمجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

