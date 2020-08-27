رياضة | "تحليل دم" لفريق الأهلي استعدادا لمباراة المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "تحليل دم" لفريق الأهلي استعدادا لمباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين؛ وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.
ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.