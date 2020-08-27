رياضة | فايلر يوجه طلبا جديدا لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 12:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه طلبا جديدا لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب من صالح جمعه صانع ألعاب الفريق انقاص وزنه في الفترة المقبلة من أجل الدفع به في المباريات.

ويعتبر اللقاء الذي جمع فايلر مع صالح جمعه هو الأول له قبل مباراة الجونة التي شهدت استبعاد جمعه من القائمة ليؤكد فايلر أن صالح ضمن حساباته الفنية ولا يقصد التعنت ضده.

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كما طالب المدير الفني السويسري من نجم الأهلي انقاص وزنه حتى يظهر بشكل مقنع أمام الجماهير من الناحية الفنية في الفترة المقبلة.

وقدم رينيه فايلر وعد لصالح جمعه بالمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة وتقبل جمعه نصيحة المدير الفني السويسري.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ضغوطاً من جانب لجنة التخطيط في الأهلي على رينيه فايلر من أجل منح صالح جمعه فرصة المشاركة في المباريات.